Более миллиона туристов посетили Дагестан в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Туристический поток в Дагестане впервые перевалил отметку в 1 млн человек в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"По экспертным оценкам, в 2021 году турпоток в Республику Дагестан составил 1 085 тыс. человек, что на 29,1% больше, чем за 2020 год", - сообщил собеседник агентства.

Наиболее популярными местами среди туристов в регионе остаются Дербент, Сулакский каньон, бархан Сары-кум, Гунибский, Хунзахский, Шамильский, Ахтынский и Дахадаевский районы. Рост посещаемости отдельных объектов в этих муниципалитетах составил от 40 до 60% по отношению к прошлому году.

В пресс-службе отметили, что туристские объекты, которые ранее считались исключительно летними или весенне-осенними, начинают пользоваться популярностью практически круглый год. Так, в период новогодних праздников с начала года республику уже посетили около 105 тыс. туристов. Гости региона, предпочитающие активные виды зимнего отдыха, посещают горнолыжные базы "Чиндирчеро" в Акушинском районе и "Терменлик" в Буйнакском районе Дагестана.

По данным Минтуризма региона, в республике наблюдается устойчивый рост туристического потока. Так, в 2017 году регион посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс., а в 2019 году - 850 тыс. В 2020 году регион посетили 840 тыс. туристов.