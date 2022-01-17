Курорты Карачаево-Черкесии в новогодние праздники посетили более 170 тыс. туристов

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Курорты Карачаево-Черкесии (КЧР) с 31 декабря по 10 января приняли более 170 тыс. человек. Показатель туристического потока сохранился на уровне прошлого года, сообщили ТАСС в понедельник в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"По предварительным данным, турпоток на курорты Карачаево-Черкесии в новогодний каникулярный период составил немногим более 170 тысяч человек. Как и ожидалось, период с 31 декабря по 10 января стал временем массового наплыва туристов со всей России. Число приезжих, несмотря на ограничения, сохранилось на прошлогоднем уровне", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что наибольшее количество гостей посетили горнолыжные курорты Домбай и Архыз, также достаточно высокий туристический поток зафиксирован на территории Тебердинского национального парка. Максимальное количество туристов в Архызе пришлось на 5 января и составило 10,7 тыс. человек, а Домбай наибольшее число гостей посетило 6 января - 7,6 тыс. туристов.

"Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям и системам искусственного оснежения, горнолыжный сезон на курортах региона планируется продлить до апреля", - добавила собеседница агентства.

Она обратила внимание, что на объектах туристической индустрии в регионе усилен контроль за соблюдением установленных Роспотребнадзором норм эпидемической безопасности.