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Источник: президент Ирана встретится в Москве с духовенством из разных регионов России

По желанию иранской стороны во встрече примут участие не только руководители Духовного управления мусульман РФ, но и полномочные представители ДУМ из федеральных округов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с духовенством из разных регионов страны. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.

"Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть, встретится с духовенством из разных регионов", - сказал источник.

Он уточнил, что по желанию иранской стороны во встрече примут участие не только руководители ДУМ РФ: список участников переговоров из числа представителей духовенства будет более широким, приедут полномочные представители ДУМ из федеральных округов.

В конце прошлого года официальный представитель правительства исламской республики Бахадари Джахроми сообщил, что президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Россию в начале 2022 года по приглашению президента РФ Владимира Путина. В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин проведет совместно с иранским коллегой во время его предстоящего визита в Россию "инвентаризацию" всей повестки диалога двух стран.

Первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщил в понедельник по итогам Совета Думы, что Раиси 20 января выступит на заседании нижней палаты парламента.

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