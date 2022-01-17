В Вологодской области ввели "сертификат дошкольника" для 1,5 тыс. детей

ВОЛОГДА, 17 января. /ТАСС/. Власти Вологодской области ввели в этом году "сертификат дошкольника" - компенсации из регионального бюджета в размере 4 тыс. рублей на ребенка от полутора до трех лет на посещение частного детского сада, если родители не могут быть обеспечены местом в муниципальном детском саду по месту проживания. В региональном бюджете на это предусмотрено 40 млн рублей на 1,5 тыс. детей, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Проект, поддержанный губернатором области, призван обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. <…> Сейчас потребность в обеспечении местами в детских садах сохраняется в отдельных муниципалитетах региона и, прежде всего, в наших крупных городах. Сертификат дошкольника представляет собой ежемесячную денежную выплату в размере четырех тысяч рублей за оплату услуг частного детского сада. Он должен иметь лицензию на образовательную деятельность и быть занесен в региональную информационную систему "Электронный детский сад", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора, председателя правительства области Антона Кольцова.

Для получения компенсации одному из родителей необходимо однократно лично обратиться в управление образования муниципалитета, где ребенок был поставлен на учет для получения места в муниципальном детском саду, и предоставить необходимые документы на получение выплаты или направить их по почте. В дальнейшем дошкольная образовательная организация самостоятельно будет предоставлять в управление образования списки родителей на получении ежемесячной денежной выплаты.

"Финансирование проекта будет осуществляться за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета. В текущем году эта сумма составит чуть более 40 млн рублей. По данным департамента образования, в частных детских садах, имеющих лицензию, сейчас занимаются порядка 600 детей в возрасте от полутора до трех лет. Все они имеют право на получение данной ежемесячной компенсации. Благодаря выделенным средствам, это количество может быть увеличено до полутора тысяч малышей", - сказал Кольцов.