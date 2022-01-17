Протестующие в Белграде потребовали отмены результатов референдума

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Массовый протест против результатов состоявшегося в воскресенье референдума об изменениях в Конституции Сербии прошел в понедельник в Белграде. Манифестанты прошли по центральной улице Краля Милана до здания Республиканской избирательной комиссии Сербии, где провели митинг.

Организаторами акции выступила политическая партия "Заветники", выступающая с патриотических позиций. Лидер партии Милица Джурджевич перед референдумом активно агитировала граждан голосовать против изменений в конституции. После оглашения результатов Джурджевич обвинила власти страны в использовании административного ресурса.

"Судя по всем результатам, на основании отчетов наших наблюдателей, ответственно сообщаем о многочисленных нарушениях. На деле, это попытка украсть волю народа. Мы требуем отмены результатов референдума, мы не хотим позволить изменить конституцию Сербии, не позволим уничтожить суверенитет страны, будем препятствовать всеми правовыми способами узурпации нашего правосудия. Во всех больших городах ответ "нет" убедительно победил", - заявила Джурджевич, отметив, что власти страны действуют под диктатом Брюсселя.

Протестующие несли флаги Сербии, транспаранты с символикой партии "Заветники", а также лозунги "Защита конституции".

Помимо партии "Заветники" к протесту присоединились другие оппозиционные движения, включая партию "Врата".

Референдум

По данным наблюдателей, референдум прошел при самой низкой явке с 2014 года. Окончательная явка на воскресном референдуме составила около 30,65%. Как сообщила Республиканская избирательная комиссия после подсчета 98,79% бюллетеней, внесение изменений в Конституцию Сербии поддержали почти 60% проголосовавших, чуть менее 40% выступили против.

На референдуме граждане отвечали на вопрос: "Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?" Голосующие должны были ответить на вопрос "да" или "нет".

Изменения, вынесенные на референдум, касались избрания судей и прокуроров. Согласно поправке, судьи больше не будут избираться в Народной скупщине (парламенте), а это будет делать Высокий совет судейства, который состоит из 11 человек - шести судей, избранных другими судьями, четырех юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. В выборах судей больше не будут принимать участие министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Отменяется трехлетний испытательный срок для судей.

Государственные прокуроры отныне также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров. Он будет состоять из 11 человек - пяти общественных прокуроров, четверых членов, избираемых в парламенте квалифицированным большинством (2/3 от всех голосов), а также министра юстиции и верховного прокурора. Кроме того, упраздняется должность заместителей прокуроров.

По требованию ЕС

Референдум прошел в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие. Взамен Брюссель обещал "лучшие оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции". Голосование проводилось в соответствии с новым законом, который отменяет обязательный порог явки 50% при проведении референдума. Таким образом, для принятия инициативы было необходимо простое большинство голосов.