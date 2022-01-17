Превышение содержания формальдегида в воздухе зафиксировано в двух районах Казани

ТАСС, 17 января. Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе зафиксировано в двух районах Казани, сообщается в понедельник на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

"Максимальные из разовых концентраций, определяемые в лаборатории. Формальдегид, мг/м3 - 0,074", - приводятся на сайте данные с пункта мониторинга воздуха № 3, расположенного на ул. Мартына Межлаука.

Уточняется, что предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/куб. метр. Также пункт наблюдения № 7 на ул. Декабристов, 183 зафиксировал превышение ПДК формальдегида на 0,007 мг/куб. метр. Концентрация загрязняющего вещества составила 0,057 мг/куб. метр.

Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13:00 14 января до 07:00 17 января.