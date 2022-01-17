Мурманский аэропорт планирует возобновить работу утром 18 января

ТАСС, 17 января. Аэропорт Мурманска, который в понедельник из-за непогоды приостановил прием и отправку воздушных судов, возобновит работу 18 января, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Открытие аэропорта Мурманск и возобновление движения воздушного транспорта отложено до 09:00 18 января 2022 года", - отмечается в сообщении.

Аэропорт Мурманска остановил в понедельник свою работу с 11 утра, сообщалось, что авиаузел будет закрыт для пассажиров до 15 часов, затем начало возобновления работы перенесли на 16 часов, а после приостановку аэропорта продлили до 18:00. Всего было перенесено 10 рейсов, курсирующих в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. Позже приостановка работы аэропорта была продлена до 21:00 мск. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейсов.

По данным ФГБУ "Мурманское УГМС", ближайшей ночью и утром 18 января на востоке Мурманской области сохранится сильный снег. На северо-западе региона сохранится сильный северо-западный и северный ветер, метель. Кроме того, по информации Кировского филиала АО "Апатит", на ряде участков объявлена лавинная опасность.