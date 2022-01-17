Орловская область получила первую партию вакцины против ковида для подростков

ТАСС, 17 января. Первая партия вакцины против коронавируса для детей и подростков "Спутник М" поступила в Орловскую область, сообщил в понедельник во время прямого эфира на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

"Когда будет вакцина "Спутник М"? Она есть уже в регионе, но никто не будет никого заставлять [вакцинироваться]", сказал Клычков, отвечая на вопросы подписчиков.

К концу декабря 2021 года около 3 тыс. родителей в Орловской области согласились на вакцинацию детей от ковида. Всего в регионе проживают около 59 тыс. детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которые смогут привиться "Спутником М".

В Орловской области с начала пандемии выявлено более 72 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 193 - за последние сутки, 1 583 пациента умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 74,33%, всего в области вакцинированы более 400 тыс. человек.