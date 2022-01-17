Власти Чувашии готовы втрое увеличить число коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 17 января. Число ковидных коек в Чувашии, которых сейчас развернуто порядка 950, может быть увеличено на 2 тыс. в случае ухудшения эпидемической ситуации в регионе. Об этом глава республики Олег Николаев сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"Если у нас на сегодняшний день развернуто 946 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, из них 262 - свободные, это тот резерв, который нам позволит оперативно отреагировать на текущую ситуацию, то при этом в полной "боевой готовности" еще 2 тысячи коек", - сказал он.

Николаев добавил, что дополнительные койки при необходимости можно развернуть за сутки. "Естественно, идет дополнительная мобилизация волонтеров, то есть формирование резерва, в том числе из числа студентов медицинских образовательных учреждений с тем, чтобы в случае необходимости организоваться таким образом, чтобы охватить вниманием всех людей, которые в нем нуждаются", - уточнил глава республики.

По его словам, на сегодняшний день в республике ежедневно работают от 250 до 300 мобильных групп, которые следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. "Основное внимание будет направлено прежде всего на общественный транспорт. И здесь мы договорились о том, что в случае необходимости даже транспорт не будет двигаться, если вдруг в салоне будут люди, которые без масок", - пояснил Николаев.

В понедельник на еженедельном совещании в Доме правительства глава Чувашии поручил главам муниципальных образований организовать работу мобильных групп по проведению антиковидных рейдов с учетом вступления в силу новых ограничений. Ранее Николаев сообщал ТАСС, что с 20 января в 14 гипермаркетах республики площадью более 1 тыс. кв. метров, в ассортименте которых есть промышленные товары, допуск покупателей будет организован по сертификатам о вакцинации от коронавируса.