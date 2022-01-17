В Чувашии выполнили план вакцинации от коронавируса более чем на 70%

ТАСС, 17 января. Медики Чувашии сделали прививки от коронавируса более 70% от общего числа жителей региона, которых должна охватить вакцинация. Об этом глава республики Олег Николаев сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Если взять от плана, то это более 70-71%. Если взять от всего количества населения, это чуть более 45%", - сказал он.

Николаев уточнил, что после новогодних праздников увеличилось число желающих вакцинироваться. "Как и ожидалось, в новогодние праздники, к сожалению, их было достаточно мало. За все новогодние праздники, к сожалению, в пункты вакцинации пришли меньше двух тыс. человек, хотя пункты вакцинации работали ежедневно, они функционировали как в медицинских учреждениях, так и в торговых центрах", - пояснил глава республики.

По его словам, люди старше 60 лет имеют возможность вакцинироваться на дому. "Врачебные бригады по заявкам выезжают прямо на дом и вакцинируют", - добавил он.

Ситуация в республике

Николаев уточнил, что ситуация в республике в данный момент развивается в негативном ключе, как и по всей России. "Если неделю назад число вновь выявляемых людей [с подтвержденным коронавирусом] было 45-46 человек, то сегодня была зафиксирована цифра 75. Рост очень существенный, но, с другой стороны, это хорошо в том плане, что идет выявление на ранних стадиях и не фиксируем пока такого резкого увеличения количества госпитализаций", - отметил он.

Глава республики также сообщил, что за последнюю неделю число пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение стационарно, осталось в Чувашии примерно на том же уровне. "Выросло количество людей, которые лечатся амбулаторно. Естественно, мы их снабжаем всеми лекарственными препаратами для того, чтобы лечение прошло полноценно", - подчеркнул он.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 47 415 случаев коронавируса, выздоровели 41 177 человек, умерли 4 144 таких пациентов.