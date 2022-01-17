Москвичей предупредили о возможном росте сугробов на 10 см

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Снежный покров в Москве может вырасти на 10 см к утру вторника. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В столице продолжается снегопад. По прогнозам синоптиков, он сохранится и завтра. Общий прирост свежевыпавшего снега за полтора суток - с вечера 16 января до утра 18 января - составит до 10 см", - говорится в публикации.

Уточняется, что в 23:00 мск городские службы приступили к уборке снега с проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

"Ранним утром цикл работ повторим. Под особым контролем очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - сообщили в комплексе городского хозяйства.