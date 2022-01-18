Сербия номинирует одну из своих исторических областей в список всемирного наследия ЮНЕСКО

БЕЛГРАД, 18 января. /ТАСС/. Сербское правительство подготовило документы для номинации крепости средневекового города Бач (140 км от Белграда), а также его природного ландшафта в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Об этом в понедельник сообщило сербское агентство Tanjug.

В сообщении говорится, что правительство Сербии приняло документ-досье "Номинация местности Бача", который позволит включить эту территорию в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Подчеркивается, что номинация имеет исключительное значение для Сербии, особенно с учетом того, что она впервые номинирует культурный природный ландшафт в эту международную организацию.

Бач и его окрестности находятся в южной части Паннонской равнины, естественно ограниченной старым и новым течением Дуная. Люди проживают в этой местности более 8 тыс. лет - с раннего неолита по сегодняшний день. Раскопки показывают, что здесь было древнеримское поселение, которое подвергалось частым набегам варваров.

Первое письменное свидетельство о городе Бач появилось в 535 году, когда император Юстиниан I (482-565) упомянул город в своем письме. В 873 году город был крепостью аваров, а в 12 веке здесь строится Бачская крепость - главная достопримечательность этой местности. В 14 веке, после падения Белграда, Бач был захвачен турками.

Когда процесс номинации будет успешно завершен, "Культурный край Бач" будет признан первым природным сокровищем в Сербии, чья исключительная универсальная ценность выходит за пределы страны. Бачская крепость и ее окрестности получат особую форму международной защиты в соответствии с Конвенцией о всемирном культурном и природном наследии.