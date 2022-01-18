В Северо-Восточном федеральном университете в Якутии откроется 27 новых учебных программ

ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Более 25 новых образовательных программ утверждены в 2022-2023 учебном году в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутии, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба вуза.

"В 2022-2023 учебном году в Северо-Восточном федеральном университете рассмотрены и утверждены 27 новых образовательных программ высшего образования. Среди них две сетевые программы с зарубежными вузами: Хэйлунцзянским восточным университетом (КНР) и Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева" (Казахстан). Соответственно "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" в автодорожном факультете и "Археология и этнология Северной и Центральной Азии" в историческом факультете", - сказали в пресс-службе.

В основном новые образовательные программы направлены на обеспечение научно-технологического развития Дальнего Востока и Арктических зон РФ в области использования технологий искусственного интеллекта и цифровой экономики, отметил проректор по образовательной деятельности СВФУ Алексей Голиков.

Одной из новых программ является "Радиотехника. Мобильные и робототехнические системы и программирование". "Мы перестроили дисциплинарный пакет: основное внимание уделяем мобильным устройствам, в том числе смартфонам, которые на сегодня стали многофункциональны. <...> Среди новых дисциплин - робототехника и мехатроника. Мехатроника - это новое направление, которое активно развивается. Для обучения у нас имеется лаборатория от Samsung", - рассказал завкафедрой радиофизики и электронных систем Физико-технического института СВФУ Василий Жебсаин.

По данным центральной приемной комиссии СВФУ, контрольные цифры приема по программам высшего образования увеличены по сравнению с прошлым учебным годом на 101 место. В частности, по уровням бакалавриата и специалитета увеличены места по программам, относящимся к наукам об обществе и гуманитарным наукам, а также по педагогическим программам. По программам среднего профессионального образования (СПО) в вузе количество мест увеличено на 95. "Впервые установили бюджетные места по двум специальностям СПО: "Право и организация социального обеспечения" - 15 мест, "Сестринское дело" - 25 мест. По сравнению с 2021-2022 учебным годом увеличены места по специальностям "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Водоснабжение и водоотведение", - уточнили в пресс-службе.

СВФУ - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. В вузе обучаются свыше 19 тыс. человек. В 2021-2022 учебном году в СВФУ насчитывается свыше 120 образовательных программ бакалавриата и специалитета.