Заболеваемость COVID-19 в Казахстане за месяц возросла почти в 20 раз

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в Казахстане в течение последнего месяца увеличилась почти в 20 раз в связи с распространением омикрон-штамма. Об этом сообщила во вторник на заседании правительства глава министерства здравоохранения республики Ажар Гиният.

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"Заболеваемость за последний месяц выросла в 19,6 раза", - сказала она.

Гиният также уточнила, что в красной зоне по темпам распространения инфекции находятся 16 из 17 регионов страны, один расположился в желтой зоне.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждены 1 071 130 случаев инфицирования коронавирусом, 973 637 пациентов выздоровели, 13 087 человек умерли. Население республики составляет более 19,1 млн человек.

По информации на 18 января, первым компонентом вакцины в Казахстане привились 9 072 044 человека, из них 8 630 788 полностью завершили процесс вакцинации.