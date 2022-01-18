Почти 350 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без света из-за сильного ветра

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Сильные порывы ветра привели к обесточиванию 349 населенных пунктов в десяти областях Украины. Об этом во вторник сообщает пресс-центр украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (НСЧС).

"По состоянию на утро18 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 349 населенных пунктов в таких областях: Киевская - 93, Житомирская - 68, Тернопольская - 57, Черниговская - 42, Львовская - 31, Хмельницкая - 29, Черновицкая - 18, Кировоградская - 6, Закарпатская - 3, Волынская - 2", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, во вторник в стране ожидаются снегопады.