{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 350 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без света из-за сильного ветра

По данным Укргидрометцентра, 18 января в стране ожидаются снегопады

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Сильные порывы ветра привели к обесточиванию 349 населенных пунктов в десяти областях Украины. Об этом во вторник сообщает пресс-центр украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (НСЧС).

"По состоянию на утро18 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 349 населенных пунктов в таких областях: Киевская - 93, Житомирская - 68, Тернопольская - 57, Черниговская - 42, Львовская - 31, Хмельницкая - 29, Черновицкая - 18, Кировоградская - 6, Закарпатская - 3, Волынская - 2", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, во вторник в стране ожидаются снегопады.

Теги
Украина
Кабмин выделит Амурской области более 4 млрд рублей на защиту от паводков
Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
Читать полностью