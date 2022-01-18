В Белоруссии из-за сильного ветра без света остались более 940 населенных пунктов

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Более 940 населенных пунктов в Белоруссии остались без электроэнергии из-за сильного ветра, порывы которого достигали 27 м/с. Об этом сообщило во вторник МЧС республики.

"В течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 941 населенного пункта", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на государственное производственное объединение "Белэнерго". Больше всего пострадала Минская область, где зарегистрировано 387 отключений.

Сообщается, что отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. На утро 18 января продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 65 населенных пунктов.

В ведомство поступила информация о падении 39 деревьев из-за ураганного ветра, и повреждении нескольких автомобилей. В МЧС добавили, что пострадавших нет.

Сильный ветер со скоростью порывов до 27 м/с наблюдался в Белоруссии с понедельника. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и во вторник, объявлен оранжевый уровень опасности.