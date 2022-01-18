Минздрав Приморья поручил сформировать резерв волонтеров перед пятой волной коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Зампред правительства Приморья - министр здравоохранения Анастасия Худченко обратилась к главам муниципалитетов с просьбой предоставить транспорт для доставки лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом и сформировать резерв волонтеров для доставки необходимого людям, находящимся на самоизоляции. Меры вызваны распространением нового штамма инфекции, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Заместитель председателя правительства Приморья обратилась к главам муниципалитетов с просьбой оказать содействие в предоставлении автотранспорта, который потребуется для доставки лекарственных средств от COVID-19 находящимся на самоизоляции, льготникам, которым лучше не посещать места массового скопления людей, и для доставки медиков на выезды к пациентам. Дополнительно необходимо сформировать резерв волонтеров для доставки продуктов на случай ухудшения эпидситуации. Сам Минздрав готов привлекать студентов профильных учебных заведений в качестве помощников в центры дистанционного мониторинга - для обзвона больных, получающих лечение на дому", - говорится в сообщении.

Регион готовится к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в ближайшие недели. Формируются дополнительный коечный фонд и резервные бригады врачей. Министр подчеркнула, что ожидается большой рост количества заболевших.

"Мы предполагаем, что будет серьезный рост обращений в амбулаторно-поликлиническое звено и на службу скорой медпомощи. Если же течение заболевания будет более тяжелым, в том числе у людей из зоны риска (пожилые люди, с хроническими заболеваниями), то возрастет нагрузка и на стационар. Поэтому готовимся к любому сценарию событий", - обозначила Худченко.

Особые рекомендации она дала руководству учреждений образования. "Предстоит ограничить мероприятия в организациях дошкольного и школьного образования. Не допускать объединения классов, продолжить работу по кабинетной системе. И очень важно для школ - соблюдать входной контроль, чтобы дети с признаками ОРВИ не попадали в класс. Также необходимо обеспечить ревакцинацию педагогов в дошкольных и школьных образовательных учреждениях", - сказала она, добавив, что аналогичные рекомендации получают медицинские работники, сотрудники социальных служб, все специалисты, работающие в тесном контакте с гражданами.

С начала пандемии в Приморье выявлено 107 211 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов - 1 639. Выздоровели 90 480 человек. Вакцинацию прошли 929 391 гражданин.