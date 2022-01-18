Крупнейшие вузы Татарстана откроют цифровые кафедры в 2022 году

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Цифровые кафедры, которые будут действовать по аналогии с военными кафедрами, появятся в пяти вузах Татарстана в 2022 году. Об этом во вторник сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

"В 2022 году в пяти вузах республики будут запущены цифровые кафедры. Если вы учитесь, например, в медицинском университете на врача, на терапевта, на стоматолога, у вас появится возможность получить дополнительную цифровую профессию без отрыва от производства, бесплатно, в медицинском университете", - сказал Хайруллин.

Соответствующие кафедры будут открыты в Казанском федеральном университете, в КНИТУ им. Туповлева - КАИ, в Казанском государственном медицинском университете, в Казанском национальном исследовательском технологическом университете и в Казанском государственном энергетическом университете.

Министр отметил, что принцип действия цифровых кафедр будет аналогичен работе военных кафедр в вузах.

"Студенты современного дня уже придут на те рабочие места не только со знанием в области медицины, не только со знанием в вопросах, связанных с химией или ракетостроением, но и со знанием в области цифровых технологий, которые позволят им быть более профессиональными", - сказал Хайруллин.