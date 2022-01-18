{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Забайкалья считают, что отопление частных домов Читы газом очень дорого для жителей

По данным властей края, покупную стоимость газа для перехода жителей на это топливо требуется уменьшить в четыре раза

ЧИТА, 18 января. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края пересматривает вариант перевода частного сектора Читы с отопления углем на газ из-за высокой стоимости услуги для жителей, сообщил во вторник вице-премьер краевого правительства Алексей Кошелев на совещании министерства природных ресурсов Забайкалья по итогам работы за год.

Ранее власти Забайкалья направили в Минприроды РФ заявку на получение 4 млрд рублей для установки газгольдеров в частном секторе Читы. Мера позволила бы снизить загрязненность воздуха в городе на 14,29%.

"Сейчас решаем проблему стоимости самого газа и отопления на нем, переключение частного сектора на газовое отопление. За счет федеральных средств мы сможем технически оснастить котельные в домах. Но проблема стоит не в оборудовании дома, а в стоимости самого газа. Мы сопоставили цену дров, электричества и газа. При отоплении одного и того же дома дрова и уголь - сопоставимы по цене, электроэнергия - в семь раз дороже, газ - в пять раз. Если мы уйдем в один вид этого топлива, то не думаю, что население Читы, если мы не уравняем стоимость отопления, будет переключаться на газ", - сказал Кошелев.

Как уточнил вице-премьер, для перехода на газ необходимо снизить его покупную стоимость в 4 раза и на 50% просубсидировать поставки.

"На это предложение на прошлой неделе был получен ответ от ФАС, что в последние годы рыночные отношения отлажены и нет целесообразности в переходе на газ. Почему мы не идем по логике субсидирования этих процессов - потому что программа "Чистый воздух" рассчитана на 2022-2024 годы. Как только действие программы закончится, люди останутся один на один со стоимостью газа", - добавил зампредседателя правительства.

По словам министра природных ресурсов Забайкалья Сергея Немкова, всего в Чите зарегистрировано 11 тыс. домовладений, которые отапливаются печами. Их подключение к ТЭЦ обойдется в 34 млрд рублей, а перевод на отопление от электроэнергии - в 8 млрд рублей.

О загрязненности воздуха

Чита входит в число 12 российских городов с самым загрязненным воздухом, для решения проблемы столицу Забайкалья включили в федеральный проект "Чистый воздух" - по нему предполагается снизить уровень загрязняющих веществ не менее чем на 20% до 2024 года. По проекту в Чите начали строить троллейбусную линию до отдаленных районов, также предполагается закрыть три котельные.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Ректор МГУ пообещал, что вуз будет делать все для достойного обучения Тепляковой
Виктор Садовничий назвал Алису Теплякову "уникальным случаем"
Читать полностью