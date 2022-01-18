Власти Забайкалья считают, что отопление частных домов Читы газом очень дорого для жителей

ЧИТА, 18 января. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края пересматривает вариант перевода частного сектора Читы с отопления углем на газ из-за высокой стоимости услуги для жителей, сообщил во вторник вице-премьер краевого правительства Алексей Кошелев на совещании министерства природных ресурсов Забайкалья по итогам работы за год.

Ранее власти Забайкалья направили в Минприроды РФ заявку на получение 4 млрд рублей для установки газгольдеров в частном секторе Читы. Мера позволила бы снизить загрязненность воздуха в городе на 14,29%.

"Сейчас решаем проблему стоимости самого газа и отопления на нем, переключение частного сектора на газовое отопление. За счет федеральных средств мы сможем технически оснастить котельные в домах. Но проблема стоит не в оборудовании дома, а в стоимости самого газа. Мы сопоставили цену дров, электричества и газа. При отоплении одного и того же дома дрова и уголь - сопоставимы по цене, электроэнергия - в семь раз дороже, газ - в пять раз. Если мы уйдем в один вид этого топлива, то не думаю, что население Читы, если мы не уравняем стоимость отопления, будет переключаться на газ", - сказал Кошелев.

Как уточнил вице-премьер, для перехода на газ необходимо снизить его покупную стоимость в 4 раза и на 50% просубсидировать поставки.

"На это предложение на прошлой неделе был получен ответ от ФАС, что в последние годы рыночные отношения отлажены и нет целесообразности в переходе на газ. Почему мы не идем по логике субсидирования этих процессов - потому что программа "Чистый воздух" рассчитана на 2022-2024 годы. Как только действие программы закончится, люди останутся один на один со стоимостью газа", - добавил зампредседателя правительства.

По словам министра природных ресурсов Забайкалья Сергея Немкова, всего в Чите зарегистрировано 11 тыс. домовладений, которые отапливаются печами. Их подключение к ТЭЦ обойдется в 34 млрд рублей, а перевод на отопление от электроэнергии - в 8 млрд рублей.

О загрязненности воздуха

Чита входит в число 12 российских городов с самым загрязненным воздухом, для решения проблемы столицу Забайкалья включили в федеральный проект "Чистый воздух" - по нему предполагается снизить уровень загрязняющих веществ не менее чем на 20% до 2024 года. По проекту в Чите начали строить троллейбусную линию до отдаленных районов, также предполагается закрыть три котельные.