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Пандемия COVID-19

В Гонконге расследуют возможный случай передачи коронавируса от хомяков

Речь идет об инфицировании сотрудницы зоомагазина
© Linh Pham/Getty Images

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 января. /ТАСС/. Медики Гонконга расследуют первый возможный случай передачи коронавируса людям от домашних животных. Как сообщила во вторник газета South China Morning Post, речь идет об обстоятельствах инфицирования сотрудницы зоомагазина, в котором продавались хомяки.

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У женщины был выявлен дельта-штамм коронавируса. Данная разновидность не фиксировалась в городе более трех месяцев, в отличие от варианта "омикрон". Специалисты полагают, что сотрудница могла заразиться от хомяка, привезенного из-за рубежа.

Одиннадцать образцов тестов, проведенных в магазине у продававшихся там хомяков, во вторник дали положительные результаты на коронавирус. Также подтвердился еще один случай заболевания ковидом - у посетительницы, купившей этого зверька.

Вслед за этим санитарные власти потребовали от зоомагазинов города и недавних покупателей хомяков сдать этих животных для истребления. По данным газеты, эта мера коснется около 2 тыс. особей декоративных грызунов. Также приостанавливается продажа и завоз из-за рубежа такого рода питомцев.

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