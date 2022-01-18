Ветер повалил деревья и легкие конструкции в Лазаревском районе Сочи

СОЧИ, 18 января. /ТАСС/. Деревья, а также легкие рекламные конструкции повалились из-за сильного ветра в Лазаревском районе города Сочи. Также повреждены торговые павильоны, передает корреспондент ТАСС.

С утра вторника в Сочи отмечается дождь и сильный ветер. В городе можно наблюдать множество поваленных веток и поврежденные ветром торговые павильоны. На месте в данный момент находятся представители коммунальных служб, которые устраняют последствия непогоды.

Также вблизи железнодорожной станции перекрыты тротуары и вход в сквер в связи с угрозой падения деревьев. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что четыре поезда задержались до полутора часов на участке Шепси - Путевой Пост 1 898 км из-за погодных условий. На территории Кубани отмечается мокрый снег, в Сочи сильный ветер с порывами. В Краснодаре произошли локальные подтопления из-за осадков. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в настоящий момент на территории региона действуют четыре экстренных предупреждения. Так, до утра 19 января местами в крае ожидают сильный дождь, мокрый снег и снег с ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах - до 29 м/с. На юго-западных притоках реки Кубань и на реках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды, а в горах Краснодарского края выше 1 500 м лавиноопасно. В предгорной и горной зоне Сочи ожидают очень сильный снег. Кроме того, 18 января на Черном море в районе Анапы прогнозируют усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с. Высота волн - 1,5-2,5 м.