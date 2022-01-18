Куйвашев поручил рассмотреть возможность восстановления узкоколейки XIX века

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рассмотреть возможность восстановления Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги, построенной представителями династии промышленников Демидовых в 1890-х годах.

"Ко мне обратился Эдуард Эргартович Россель (член Совета Федерации от Свердловской области, член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам), большой ценитель этих мест. Он предложил подумать, как восстановить узкоколейку. Связать ее с "Горой Белой", сделать туристическим объектом и использовать по назначению - привозить сюда людей. Прежде чем замахнуться на такой проект, я поручил все посчитать, изучить юридические вопросы. Через месяц мне доложить", - написал Куйвашев во вторник на своей странице в Instagram.

Губернатор уточнил, что для восстановления работы узкоколейной железной дороги от Нижнего Тагила понадобится заново уложить рельсы, под спецзаказ изготовить шпалы нужного размера и построить 13 мостов.

В Свердловской области действует единственная в регионе Алапаевская узкоколейная железная дорога с шириной колеи 750 мм. Она была открыта в 1898 году, ее максимальная протяженность достигала около 600 км. Сегодня сохранились и действуют около 270 км дороги, по которым курсируют три пассажирских поезда, связывающих районный центр Алапаевска с лесными поселками.

Висимо-Уткинская узкоколейная железная дорога была построена в 1890-х годах от Нижнего Тагила до Висимо-Уткинского завода. Построенная Демидовыми, в то время она была одной из крупнейших частных железных дорог. В 2008 году рельсы узкоколейки были полностью демонтированы, осталась лишь насыпь.