Синоптики зафиксировали почти метровые сугробы в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали рекордное количество осадков, выпавших в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с начала осенне-зимнего сезона. В Ханты-Мансийске высота снежного покрова превышена более чем в два раза - 83 см при норме в 39 см, сообщили ТАСС во вторник в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В текущем [осенне-зимнем] сезоне высота снежного покрова значительно превышает норму. Так, в Ханты-Мансийске при норме в 39 см к настоящему времени она составляет 83 см", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также в ходе циклона накануне в Ханты-Мансийске был превышен абсолютный максимум суточного количества осадков. "В городе выпало 11,6 мм осадков, перекрыв предыдущий максимум, который был зафиксирован в 6,3 мм в 1973 году", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в ХМАО продолжит идти снег. Также прогнозируются изморозь и ветер 6-11 м/с.

В Югре, в том числе в Ханты-Мансийске, на протяжении почти трех месяцев регулярно идет сильный снег. Так, в конце декабря циклон из Европейской части России принес снегопад в западные и северные районы ХМАО, всего за сутки выпало более 50% осадков от месячной нормы, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова. В связи с большим количеством выпавших осадков в настоящее время дорожные службы в усиленном режиме расчищают улицы и тротуары. При этом во многих дворах в городах Югры скопились большие сугробы из-за выпавшего снега.