В Воронеже нашли кишечную палочку в местах крещенских купаний

ВОРОНЕЖ, 18 января. /ТАСС/. Содержание кишечной палочки в местах крещенских купаний в Воронеже превышено в 48 раз. В связи с этим рекомендуется воздержаться от купаний в ночь на 19 января, сообщает во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"В водохранилище у Казанского храма, напротив дома на ул. 25 Января, 52а [обнаружено] превышение по общим колиформным бактериям в 48 раз; у собора Успенской Богоматери, напротив дома в пер. Ольховый, 2б - превышение по общим колиформным бактериям в 48 раз; в селе Таврово, пересечение пер. Колыбельный и пер. Зеленый - превышение по общим колиформным бактериям в 48 раз; в реке Усманке у Троицкого храма слева от моста - по общим колиформным бактериям в 48 раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты из управления Роспотребнадзора по региону просят воздержаться от питья воды из нескольких источников - в роднике "Подгоренский" возле озера Круглое под Воронежем, а также в роднике "Святого Тихона Чудотворца" они выявили превышение содержания нитратов в три раза, в роднике "Митрофановский" - в 2,1 раза.

Бактерии группы кишечной палочки, которые также называют колиформными бактериями, относятся к семейству энтеробактерий, их обнаружение в пищевых продуктах, воде, почве, на оборудовании свидетельствует о свежем фекальном загрязнении. Такие бактерии вызывают у человека диарею, гастроэнтериты, инфекции дыхательных и мочеполовых путей, абсцессы.

Ситуация с пандемией

Ранее власти города обратились к жителям с просьбой отказаться от купания в ночь на Крещение из-за ситуации с пандемией коронавируса. В Воронежской области с 6 января фиксируется рост заболеваемости ковидом, тогда было выявлено 175 случаев за сутки. За две недели число ежесуточных заболеваний выросло в 2.3 раза, 18 января их выявлено 416.