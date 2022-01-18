Услуги соцобслуживания в Тюменской области в 2021 году оценили почти в 100 баллов

ТЮМЕНЬ, 18 января. /ТАСС/. Жители Тюменской области оценили оказание услуг, которые предоставляют организации социального обслуживания, почти в 100 баллов по итогам 2021 года. Об этом сообщила журналистам во вторник на пресс-конференции председатель общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания при Департаменте соцразвития Тюменской области Светлана Максимова.

"Независимая оценка качества соцуслуг в 2021 году предусматривала оценку по пяти критериям: открытость и доступность информации об организациях, комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников организаций, удовлетворенность условиями оказания услуг. <...> Общий средний балл составил 99,21, что говорит о высоком качестве условий оказания услуг организациями", - сказала Максимова.

Она отметила, что небольшая часть получателей услуг не в полной мере удовлетворена информационной открытостью организаций, комфортностью условий предоставления услуг, а также доступной средой для инвалидов. В 2021 году оценка проводилась в отношении 27 организаций. Анкетирование проводилось онлайн, участие в нем принимали более 15 тыс. человек.