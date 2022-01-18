Ректор МГУ: коронавирус приобретет форму легкого заболевания в начале 2023 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Математический прогноз, проведенный учеными МГУ, свидетельствует, что коронавирусная инфекция станет легким заболеванием к началу 2023 года. Об этом сообщил во вторник ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий в ходе пресс-конференции.

"Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз. Мы, как математики, предвидели и эти всплески, и мутации. Вирус - это живое семейство, оно борется за свою жизнь и будет стараться приспосабливаться. С другой стороны, ему нужен человек, чтобы жить, и будет найден компромисс. Наш прогноз, что этот компромисс будет найден, и вирус сойдет на допустимый уровень - либо очень легкой формы, либо незначительное количество [заражений] - мы надеемся, это начало 2023 года", - сказал Садовничий.

Садовничий презентовал разработанную в МГУ прогнозную модель распространения коронавирусной инфекции в конце 2021 года. По его словам, было решено впервые построить единую прогностическую модель распространения эпидемии среди населения, учитывающую взаимосвязи и взаимодействия пандемии, экономики и управленческих решений. В этом, как отмечал ректор МГУ, ноу-хау предлагаемой работы, выполненной вместе с главным научным сотрудником Института математических исследований сложных систем МГУ Аскаром Акаевым.