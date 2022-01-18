В Латвии выявили первые в 2022 году случаи высокопатогенного птичьего гриппа

РИГА, 18 января. /ТАСС/. Специалисты констатировали первые в этом году случаи высокопатогенного птичьего гриппа в Латвии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Продовольственно-ветеринарной службы республики.

"У шести мертвых лебедей лабораторно подтвержден высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1, который с октября прошлого года преобладает среди диких и домашних птиц в европейских странах. Призываем птицеводов строго соблюдать меры биобезопасности и другие меры, чтобы не допустить попадания птичьего гриппа и других заболеваний в хозяйство", - указывает ведомство.

Данный штамм в 2021 году в Латвии был обнаружен только у диких птиц - из 147 исследованных образцов 50 были положительными. Владельцы домашних птиц также должны немедленно сообщать службе при появлении признаков заболевания.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к гибели птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие птицы. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.