{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Латвии выявили первые в 2022 году случаи высокопатогенного птичьего гриппа

Штамм H5N1 лабораторно подтвержден у шести мертвых лебедей

РИГА, 18 января. /ТАСС/. Специалисты констатировали первые в этом году случаи высокопатогенного птичьего гриппа в Латвии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Продовольственно-ветеринарной службы республики.

"У шести мертвых лебедей лабораторно подтвержден высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1, который с октября прошлого года преобладает среди диких и домашних птиц в европейских странах. Призываем птицеводов строго соблюдать меры биобезопасности и другие меры, чтобы не допустить попадания птичьего гриппа и других заболеваний в хозяйство", - указывает ведомство.

Данный штамм в 2021 году в Латвии был обнаружен только у диких птиц - из 147 исследованных образцов 50 были положительными. Владельцы домашних птиц также должны немедленно сообщать службе при появлении признаков заболевания.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к гибели птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие птицы. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.

Теги
Латвия
Прокуратура пресекла многочисленные факты загрязнения водоемов
Как сообщили в ГП РФ, по итогам проведенных в 2021 году проверок установлено более 20 тыс. нарушений законов
Читать полностью