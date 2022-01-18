Мишустин: в регионах нужны дополнительные меры по борьбе с ковидом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса и обеспечению запаса лекарств в регионах страны.

На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник председатель правительства констатировал, что "последние десять дней в стране отмечается подъем заболеваемости". "Это происходит неравномерно. Мы внимательно следим за ситуацией в российских субъектах и видим, что проблемы в них разные", - отметил Мишустин.

Глава кабинета министров подчеркнул, что "в ряде субъектов Российской Федерации настораживает рост числа госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии". Для примера он привел Республику Тыва, где "за неделю в два раза увеличилось количество занятых коек и практически в два с половиной раза возросло число больных [в состоянии] средней степени тяжести". "В Ставропольском крае за неделю тяжелых пациентов (в тяжелом состоянии - прим. ТАСС) стало больше на 23%, находящихся на ИВЛ - на 43%", - привел данные статистики Мишустин.

"Значительный подъем заболеваемости с превышением среднероссийских показателей регистрируется также в Санкт-Петербурге и еще 11 регионах", - указал премьер.

По его словам, "необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции и обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене".

"Надо уделять внимание и работе с обращениями граждан и оперативно на них реагировать", - потребовал Мишустин. Для примера он привел Санкт-Петербург, где "из почти 1,5 тыс. обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрены в срок".