Продажа билетов через мобильное приложение ЦППК выросла вдвое в 2021 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) приобрели более 4 млн билетов через фирменное мобильное приложение в 2021 году, что в два раза больше по сравнению с 2020 годом. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"Центральная пригородная пассажирская компания подвела итоги продаж билетов через фирменное мобильное приложение "Расписание и билеты ЦППК". В 2021 году с его помощью было приобретено почти 4 млн билетов, что вдвое больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления ИТ АО "Центральная ППК" Игоря Евдокимова, самыми популярными месяцами стали сентябрь, октябрь и декабрь, в течение каждого из которых сервисом воспользовались около 400 тыс. пассажиров. "Становится все больше пользователей, которые оценили покупку билета в приложении - это удобно, быстро и безопасно: можно не только избежать контакта с наличными деньгами, но и забыть о существовании касс и билетных автоматов", - отметил он.

В пресс-службе добавили, что билет, купленный через мобильное приложение, активируется на станциях с турникетами или валидаторами. Для оформления билетов на пригородные поезда без предоставления места пассажиру не требуется указывать паспортные данные.

Там же уточнили, что мобильное приложение устанавливается на смарт-устройства с версией Android не ниже 5.0 и IOS не ниже 12.0. В приложении отображается актуальное расписание всех поездов, можно просмотреть маршрут движения со всеми остановками и купить разовый билет.