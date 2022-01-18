В Адыгее зафиксировали первые два случая заражения "омикроном"

"В Адыгее зафиксированы два случая заражения штаммом "омикрон". Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике", - говорится в сообщении оперштаба.

МАЙКОП, 18 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у первых двух пациентов в Адыгее, сообщили в оперштабе республики во вторник.

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"Омикрон" выявлен у двух военнослужащих, которые живут в Майкопе, уточнил журналистам глава Управления Роспотребнадзора по республике Сергей Завгородний.

По поручению главы республики Мурата Кумпилова в регионе создается необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, резерв койко-мест. С учетом высокой контагиозности нового штамма коронавируса руководителем региона поставлена задача оперативно рассчитать возможные потребности и произвести закупку соответствующих медпрепаратов для амбулаторных и стационарных больных.

На сегодняшний день в Адыгее для пациентов с коронавирусом развернуто 900 коек в трех медицинских организациях. Удельный вес занятых коек на 18 января составляет 69,89%, занято пациентами 629 коек. В реанимационных отделениях на лечении находятся семь пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - два пациента.

По данным регионального оперативного штаба на вторник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 28 531 человека, на лечении находится 3 421 человек (плюс 90 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 24 414 человек (плюс 197 за сутки), умерли 796.