Мишустин поручил Чернышенко наладить ежедневный мониторинг времени дозвона по номеру 122

На заседании координационного совета по борьбе с ковидом Мишустин обратился к главам субъектов РФ и Чернышенко с просьбой наладить ежедневный мониторинг времени дозвона по номеру 122. "Если губернаторы, руководители субъектов, возьмут это на личный контроль, то, поверьте, ситуация сразу исправится. Здесь одна часть техническая, инфраструктура, все это будет сделано, но именно дозвон и качественно работающий персонал, то есть люди, которые будут на той стороне, - это очень важный элемент, - указал председатель правительства. - Поэтому, Дмитрий Николаевич, организуйте, пожалуйста, совместно с Минздравом ежедневный мониторинг именно по времени дозвона и докладывайте мне тоже лично".

Премьер-министр также подчеркнул, что ситуация с ковидом в России непростая, все кол-центры должны работать без сбоев. "Контролируйте это, пожалуйста", - обратился Мишустин к Чернышенко.

О том, что в России появится единая служба, через которую жители c коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, Чернышенко сообщил 27 ноября 2021 года. Единый номер 122 позволяет централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.