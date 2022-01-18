СМИ: прививка бустерной дозой вакцины станет условием для въезда в Абу-Даби

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Абу-Даби будет требовать от въезжающих в столицу ОАЭ предъявления документа, подтверждающего получение бустерной дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщила во вторник газета Arab News.

Новые правила, введенные властями Абу-Даби, обусловлены резким ростом заболеваемости COVID-19, вызванным распространением штамма "омикрон".

Как отмечает газета, в специальном мобильном приложении, разработанном правительством ОАЭ в качестве так называемого зеленого паспорта для подтверждения статуса вакцинированного, появилось предупреждение, что с этой недели желающие посетить Абу-Даби считаются полностью привитыми от COVID-19, только если они ревакцинировались не менее чем через шесть месяцев после получения второго компонента. Кроме того, обязательным условием для въезда в Абу-Даби будет наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение последних двух недель.

В октябре 2021 года Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что правительство ОАЭ одобрило "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Согласно последним данным, в ОАЭ с населением 9,8 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 808 237 случаев заражения коронавирусом, при этом 761 213 человек выздоровели, 2 195 пациентов умерли от вызываемых инфекцией осложнений. Темпы иммунизации в стране считаются одними из самых высоких в мире. По информации министерства здравоохранения, в ОАЭ сделана 23 108 541 прививка: 100% подданных и резидентов, подлежащих вакцинации, получили как минимум одну дозу препарата, более 93% - две дозы.