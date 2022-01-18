В Липецкой области эпидпорог по ОРВИ превышен на 19%

ТАСС, 18 января. Медики в Липецкой области зарегистрировали за прошедшую неделю 5 879 случаев острой вирусной респираторной инфекции (ОРВИ), что на 8% выше уровня предыдущей недели, когда заболели 5 439 человек. Эпидпорог по ОРВИ превышен на 19%, сообщила ТАСС представитель регионального управления Роспотребнадзора.

"В Липецкой области за 2 неделю 2022 года (10.01 -16.01.2022) зарегистрировано 5 879 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа - 6, показатель заболеваемости составил 52,1 на 10 тыс. населения, что на 8% выше уровня предыдущей недели. Эпидпорог по ОРВИ превышен на 19%, на предыдущей неделе превышение составляло порядка 18%", - сообщила она.

За прошлую неделю в Липецкой области было зарегистрировано 5 439 случаев ОРВИ, в том числе гриппа - 18, показатель заболеваемости составил 48,2 на 10 тыс. населения. В общем числе заболевших 59% - дети.

В Липецкой области от гриппа привито 49,9% жителей региона, вакцинировано более 562,9 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. беременных, более 170 тыс. детей, случаев поствакцинальных осложнений не зарегистрировано. Ранее сообщалось, что всего в регионе планируется привить от гриппа не менее 60% населения, или 684 тыс. человек.