Штормовое предупреждение о снегопаде продлили в Сочи до 19 января

СОЧИ, 18 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о снегопадах в Сочи продлили до 19 января, прогнозируется налипание снега на проводах и деревьях, в горах лавиноопасно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В соответствии со штормовым предупреждением с вечера 18 января, ночью и утром 19 января 2022 года на территории Сочи ожидаются снегопады. Местами прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В предгорьях пройдет сильный снег", - говорится в сообщении.

В горах выше 1 тыс. м лавиноопасно, из-за осадков ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров. Также ожидается гололедица.

"Усиление западного и северо-западного ветра, порывы составят 15-18 м/с", - добавили в пресс-службе.

Городские и оперативные службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют временно отказаться от выхода в горы, а также не выезжать туда на автомобилях без зимней резины.

Ранее из-за ухудшения погодных условий в городе до 18 января было объявлено штормовое предупреждение. Ожидались осадки в виде снега, сильные порывы ветра, лавины. Частично прогноз оправдался.