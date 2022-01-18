Нарушения выявлены у половины управляющих компаний Рязани, где не справляются со снегом

ТАСС, 18 января. Государственная жилищная инспекция выявила нарушения в работе каждой второй управляющей компании в Рязани в связи с качеством уборки снега. За неделю в городе выпала месячная норма осадков, техники для расчистки улиц недостаточно, об этом сообщили участники заседания правительства Рязанской области.

"По состоянию на 17 января проверено 862 территории многоквартирных жилых домов, на 233 домах выявлены нарушения. Подготовлены инспекторами жилинспекции материалы на 45 управляющих компаний Рязани - это каждая вторая УК - о привлечении к административной ответственности <...> на общую сумму 11 млн 250 тыс. рублей", - сообщил глава государственной жилинспекции по Рязанской области Геннадий Шмидт.

Как пояснила глава администрации Рязани Елена Сорокина, с 9 января в связи с пришедшим циклоном в городе введен режим повышенной готовности, уборка снега ведется круглосуточно. Однако с 10 по 16 января в Рязани выпало более месячной нормы осадков, поэтому "ресурсов при погодных аномалиях действительно не хватает". Властям города в уборке снега помогают крупные промышленные предприятия и строительные организации, которые предоставляют дополнительную технику. По данным центра управления регионом, за последнюю неделю число жалоб жителей на качество уборки снега в Рязани выросло вдвое.

"Надо очень быстро найти законные механизмы по лишению лицензии злостных нарушителей - нечего им заниматься тем, чем они заниматься не умеют. <…> Я думаю, возможно, городу и Минцифры стоит подумать о создании ресурса, возможно, на посещаемых сайтах, чтобы это была "тепловая карта", или другая информационная карта, где бы люди видели, какие УК работают лучше, какие хуже", - отметил губернатор Николай Любимов.

Ранее глава региона заявил о недостаточном качестве уборки дорог в регионе и поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов разобраться с проблемой.