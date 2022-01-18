В Польше считают, что около 5 тыс. мигрантов могут оставаться в Белоруссии

ВАРШАВА, 18 января. /ТАСС/. Около 4-5 тыс. нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу, могут оставаться на территории Белоруссии. Об этом заявил во вторник в эфире Польского телевидения пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"В Белоруссии по-прежнему находятся около 4-5 тыс. иностранцев, и этого количества достаточно, чтобы на постоянной основе дестабилизировать границу Евросоюза, действовать непрерывно, чтобы эта граница с Польшей, Литвой и Латвией была небезопасной", - сказал он.

По словам Жарына, территория напряженности на границе постоянно расширяется. "Зафиксированные польскими офицерами и солдатами нападения приобретают все более агрессивный характер и уже много недель осуществляются совместно белорусскими службами и иностранцами", - заявил представитель польского правительства.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.

В минувшие сутки 50 человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Арестовано 23 нелегальных мигранта: 10 граждан Сирии, семь граждан Ирака, два гражданина Кубы, два гражданина Палестины, один гражданин Туркменистана и один гражданин Белоруссии. В январе было зафиксировано уже более 500 попыток нелегального пересечения польской границы мигрантами.