Число заражений коронавирусом в Свердловской области за сутки выросло на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Число заболевших ковидом в Свердловской области за прошедшие сутки составило 597. Об этом сообщили в региональном оперштабе во вторник.

Ранее в свердловском оперштабе сообщили, что на 17 января в регионе выявлено 537 новых случаев ковида. Общее количество заболевших за всю пандемию - 206 151, выписаны 180 802 человека, умерли 9 766 пациентов.

"Выявлено 597 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за все время в Свердловской области 206,7 тыс. человек заболели ковидом, 181,5 тыс. выздоровели, 9 786 пациентов умерли.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от всего населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от взрослого - 71,8%.