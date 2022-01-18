Единственный опорный вуз на Алтае увеличит число бюджетных мест почти на 8% в 2022 году

БАРНАУЛ, 18 января. /ТАСС/. Единственный опорный вуз Алтайского края, Алтайский государственный университет (АлтГУ), в 2022 году почти на 8% увеличит число бюджетных мест - до 2733, сообщил ТАСС в рамках заседания ученого совета вуза ректор Сергей Бочаров.

"В 2022 году увеличение бюджетных мест будет, порядка 200 плюсом к тому, что у нас есть (2533 бюджетных места в 2021 году - прим. ТАСС). Мы уже четвертый год подряд наращиваем число бюджетных мест, и региональные вузы в связи с этим вступают в конкуренцию за абитуриентов", - сказал Бочаров.

Также, по его словам, планируется увеличить число иностранных студентов. В 2021 году вуз по этому показателю достиг рекордных значений за всю историю: доля иностранного контингента среди обучающихся превысила 18,5%.

"На 2022 год ставим еще большую планку. Однако к цифре более 20% мы относимся с осторожностью, так как есть проблемы с обеспеченностью иностранных студентов общежитиями. Нас тревожит пандемия: многие ребята в прошедшем году поступили к нам из-за рубежа, но учились дистанционно, не имели возможности учиться очно. С учетом распространения омикрон-штамма ситуация может осложниться, и мы тревожимся, что иностранные ребята не будут иметь возможность к нам приехать очно, обучение вновь в онлайн-формате будет выстроено", - подчеркнул Бочаров.

Единственный опорный вуз Алтайского края в 2021 году получил 2 тыс. 533 бюджетных места. Это позволило принять на бюджетный набор в АлтГУ в 1,5 раза больше студентов по сравнению с 2020 годом. Всего в 2021 году в вуз поступили около 7 тыс. студентов.