Более 2 тыс. доз вакцины от ковида для подростков ожидаются в Тамбовской области

ТАМБОВ, 18 января. /ТАСС/. Тамбовская область ожидает поставки для вакцинации подростков 2 тыс. доз вакцины от ковида в конце января. Об этом сказала ТАСС замглавы облздрава Тамбовской области Татьяна Вяльцева.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

"Мы заказали для региона 2 тыс. доз вакцины от ковида для детей. Предварительно мы сделали запрос в наши медицинские организации, которые уже примерно понимали, какое количество детей родители хотят привить. Первое поступление вакцины "Спутник М" мы ожидаем в конце января", - сообщила она.

Вяльцева уточнила, что в настоящий момент в регионе ежесуточно проводится порядка 3 тыс. тестирований, часть из них они отправляют на исследования для выявления штамма "омикрон". "На сегодняшний день "омикрон" среди заболевших в регионе пока не подтвержден, тем не менее система здравоохранения области готовится к очередной волне заболеваний", - добавила она.

По данным собеседницы агентства, в Тамбовской области развернута 1 151 койка для пациентов с ковидом, 30% мест свободны. "Сокращать число коек в преддверии очередного всплеска мы не намерены. Напротив, на пике, если число заболевших начнет вертикально расти, мы готовы развернуть еще порядка 700 коек", - сообщила Вяльцева.

С начала пандемии в Тамбовской области зарегистрировано свыше 64 тыс. заболевших, прирост за сутки 166 случаев. Уровень коллективного иммунитета составляет 62%, полностью вакцинированы 483 тыс. человек.