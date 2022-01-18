В Оренбурге арестовали еще одного фигуранта дела о мошенничестве со школьным питанием

ОРЕНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил во вторник ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемого по делу о мошенничестве при организации питания в школах и детских садах Оренбургской области, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 18 января удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 февраля. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой"). Дело возбуждено по факту хищения путем обмана муниципальных бюджетных средств при организации общественного питания в детских садах города Бузулука Оренбургской области. По данным пресс-службы регионального УМВД России, обвиняемый является еще одним фигурантом дела о поставке контрафактной молочной продукции в школьные и дошкольные учреждения Оренбургской области.

"Проводится работа, направленная на изобличение и привлечение к уголовной ответственности других участников организованной группы", - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщал ТАСС, сотрудники УМВД по Оренбургской области возбудили в октябре 2021 года уголовное дело о мошенничестве после поставок контрафактной молочной продукции в школы и детские сады региона. Руководители учреждений были введены в заблуждение относительно предмета поставок. По версии полиции, местная компания поставляла молочную продукцию качеством ниже, чем было предусмотрено контрактом, что привело к хищению бюджетных денежных средств при организации питания.

Результаты экспертизы, озвученные полицией в январе 2021 года, показали, что поставляемые под видом сливочного масла спреды небезопасны для детей. Первого подозреваемого по делу, которого обвинили в закупке и переупаковке продуктов, задержали, 14 января ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.