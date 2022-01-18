Трамвайную станцию им. Ватутина в Киеве переименовали в честь пособника нацистов Шухевича

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Трамвайная станция имени генерала Николая Ватутина в украинской столице переименована в честь пособника нацистов Романа Шухевича. Об этом во вторник сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Киеве станцию трамвая имени героя войны, борца с нацизмом генерала Ватутина переименовали в честь гауптмана нацистского шуцманшафта Романа Шухевича", - написал Долинский в Facebook.

С мая 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о советском прошлом. В том же году горсовет Киева переименовал улицу Панфиловцев, где расположен консульский отдел посольства РФ, в улицу Добровольческих батальонов. Через год Московская площадь получила название Демеевской, Московский проспект стал проспектом Бандеры, а проспект, названный в честь генерала Николая Ватутина, получил имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича.

Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Ватутин сыграл решающую роль в планировании, организации и проведении Киевской наступательной операции. 29 февраля 1944 года в стычке с бандформированием украинских националистов он был тяжело ранен и умер 15 апреля в киевском госпитале. Он похоронен в Мариинском парке в центре Киева, где в 1948 году был установлен памятник. После событий на Украине в феврале 2014 года он неоднократно осквернялся вандалами.