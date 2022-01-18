В Югре ожидают двукратного увеличения болеющих ковидом в течение ближайших трех недель

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 января. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в течение двух-трех недель может вырасти в два раза. Регион готов к такой ситуации: сформирован план привлечения студентов, запас лекарств, число коек может быть увеличено в три-четыре раза, сообщил во вторник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский во время регионального оперативного штаба.

"В течение двух-трех недель мы ждем не менее чем двукратного увеличения тех, кто будет болеть ковидом. Мы к этому подготовились: провели дополнительные семинары с медработниками во всех медорганизациях, сформировали план привлечения студентов 3-5 курсов Сургутского медицинского института, Ханты-Мансийской медакадемии, реализовали запас лекарств на лечение более чем 100 тыс. пациентов, графики работа медперсонала составлены", - сказал Добровольский.

По его словам, за минувшую неделю в Югре число болеющих ковидом выросло примерно на 15% за счет жителей с признаками острых респираторных заболеваний, не нуждающихся в госпитализации. Он также отметил, что число коек при необходимости может быть увеличено в три-четыре раза. На сегодня их развернуто 1 059, занято из них 602.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова в ходе оперштаба отметила, что в регионе случаев "омикрона" на сегодняшний день не выявлено. Она отметила, что, по оперативным данным департамента здравоохранения ХМАО, за весь период в регион поступило более 1,2 млн комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. "На 18 января 2022 года привиты первым компонентом 850,1 тыс. - 84,4% от числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 813,1 тыс. человек - 80,7% от названного выше числа граждан. Подлежат ревацинации - 318,4 тыс. жителей, из них ревакцинировано - 134,5 тыс. граждан - 42% от подлежащих ревакцинации", - сказала она.

Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян отметил, что власти ХМАО готовы развернуть рекордные 5 тыс. коек для приема заразившихся коронавирусом в случае роста заболеваемости из-за распространения штамма "омикрон". Это в пять раз больше, чем развернуто сейчас.

По данным оперштаба, за сутки в регионе от последствий новой коронавирусной инфекции умерли шесть человек. За все время в ХМАО заболели ковидом 98,7 тыс. человек, 93,3 тыс. выздоровели, 2 103 умерли. В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.