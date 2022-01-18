Стелу с фигурой матери с детьми установят в память о погибших в войну жителях СССР

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) определил победителя конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса "Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны". Памятник - стелу с фигурой матери с детьми - установят в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе РВИО.

"На конкурс было подано 13 заявок, голосование было закрытым и тайным. Авторы проекта-победителя - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Среди наиболее известных работ этого творческого тандема - Ржевский мемориал Советскому солдату", - сообщили в РВИО.

По словам Коробцова, в основе мемориала будет стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. "Мы хотели показать семью, которую оккупанты выгнали из дома без вещей, даже не дав нормально одеться. Можно сказать, что это аллегория на образ Родины-матери, которая оказалась в очень тяжелом положении, но все равно остается матерью и готова до последнего защищать своих детей", - приводят в РВИО слова скульптора.

Согласно проекту, центральная стела опоясана двумя пилонами, символизирующими вихри войны. На внутренней стороне ближнего к стеле пилона планируется изобразить стариков, женщин и детей. Над ними - силуэты казненных людей. С внешней стороны пилона будут изображены силуэты сожженных домов.

На втором пилоне будут сделаны небольшие окна, где посетители мемориала смогут разместить поминальные свечи. Архитектура внешней части мемориала "рассыпается" на осколки от снарядов. А круг, опоясывающий композицию, символизирует единство в борьбе с врагом.

История создания мемориала

С инициативой создания мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества (РИО). Идея была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.

Памятник будет установлен в Гатчинском районе Ленинградской области, поблизости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией.

Как отметили в РВИО, Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно - в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концлагеря для советских детей (у них выкачивали кровь для раненых офицеров и карателей вермахта, которые находились под Ленинградом). За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли порядка 80 тыс. пленных.

Ранее помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, губернатор региона Александр Дрозденко и глава Заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин приняли участие в церемонии закладки камня в основание будущего мемориального комплекса. В декабре 2021 года Мединский, Дрозденко и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на месте оценили ход работ и размеры будущего мемориала.