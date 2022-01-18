Число случаев заражения штаммом "омикрон" в Ростовской области возросло до 37

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 37 человек в 10 субъектах Ростовской области, неделю назад в регионе было три заболевших в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник на заседании регионального оперативного штаба глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

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"На сегодня у нас уже выделено 37 изолятов (выделенный по определенному признаку материал для исследования - прим. ТАСС) "омикрон" в 10 территориях области. Неделю назад это была одна территория - Ростов-на-Дону. Всего три человека из указанных 37 были за границей. Таким образом, мы видим, что "омикрон" обширно регистрируется на территории", - сказал Ковалев.

По его словам, в частности, штамм "омикрон" сейчас выявлен у 22 жителей Ростова-на-Дону, шести жителей Азовского района, в других районах зарегистрировано по одному случаю.

Первый случай заражения штаммом "омикрон" в Ростовской области был зарегистрирован у студента медуниверситета из Конго, в данный момент карантин, введенный в общежитии вуза, снят. 11 января Ковалев сообщил, что в Ростове-на-Дону два случая заражения выявлены у женщины и шестимесячного ребенка.

О росте заболеваемости COVID-19

Ковалев также отметил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил в регионе более 30% во вторую неделю 2022 года.

"В Ростовской области на второй неделе текущего года отмечен рост заболеваемости. Он незначительно превысил 30%, составив 68 на 100 тыс. населения. Среднесуточная заболеваемость за прошедшую неделю увеличилась до немногим более 400 случаев", - сказал Ковалев.

По его словам, заболеваемость выросла в том числе во всех детских возрастных группах за исключением подростков, а также во всех взрослых возрастных группах.

"Вызывает особую озабоченность рост заболеваемости почти на 27% в возрастной группе 65 лет и более. В этой же группе увеличивается доля заболевших", - добавил Ковалев.

По последним данным, количество случаев заражения в Ростовской области увеличилось до 200 690, выздоровели 181 374 человека, умерли 9 904. Коэффициент распространения инфекции в регионе - 1,33. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.