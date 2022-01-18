Президент Южной Осетии ревакцинировался российской вакциной от коронавируса

Ранее Бибилов уже привился вакциной от коронавируса "Спутник V".

"Глава государства пришел во вторник на ревакцинацию в поликлинику Республиканский многопрофильный медицинский центр (РММЦ) г. Цхинвал. После ревакцинации российской вакциной "Спутник Лайт" Анатолий Бибилов чувствует себя хорошо и продолжает рабочий день в соответствии со своим графиком", - сообщила президентская пресс-служба.

Президент отметил важность массовой вакцинации как единственной возможности остановить распространение COVID-19. Он напомнил, что вакцинация нужна для защиты не только самих себя, но и окружающих. "Если человек считает себя ответственным перед обществом, то он будет прививаться. Речь идет о нашей безопасности, о жизни, о здоровье наших родных. Второй компонент "Спутника-V" я сделал 16 июля 2021 года, сейчас прошел ревакцинацию "Спутником Лайт". Я призываю всех более серьезно отнестись к этому недугу и сделать вакцину, это единственный и самый надежный способ в борьбе с COVID-19. Низкий уровень вакцинации в республике приводит к опасным последствиям. На территории Южной Осетии зафиксировано около двухсот летальных исходов, данная статистика должна всех насторожить, для нашего маленького народа это очень большая цифра", - процитировала слова Бибилова его пресс-служба.

Директор РММЦ Виталий Джиоев, присутствовавший при процедуре, рассказал президенту о ситуации с вакцинацией. "На сегодняшний день в Южной Осетии вакцинировались примерно 1 600 человек. Мы выдаем свидетельство о прохождении вакцинации, где фиксируются даты введения вакцины. Данный документ признан на территории России, но из-за отсутствия QR-кодов многие наши сограждане выезжают в Северную Осетию и проходят вакцинацию там", - сказал Джиоев. Он отметил, что в настоящее время Министерство здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия ведет переговоры с Российской Федерацией по выдаче QR-кодов. Это, уточнил Джиоев, станет еще одним толчком для того, чтобы люди стали больше вакцинироваться.

Эпидситуация в республике

По данным Югосетпотребнадзора, за минувшие сутки в республике было выявлено 63 новых случая COVID-19. Всего в Южной Осетии, население которой превышает 50 тыс. человек, за все время пандемии было выявлено 10 535 случая коронавируса, из них 10 235 пациентов выздоровели.

В конце апреля в Южную Осетию из РФ поступила первая партия вакцины от коронавируса - 2 тыс. доз препарата "Спутник V". Вакцинация населения началась 4 мая. Первыми привились медицинские работники и люди, находящиеся в зоне риска, с тяжелыми патологиями. Российской вакциной также привился и президент республики Анатолий Бибилов. Позже в республику поступила дополнительная партия вакцины "Спутник-V" и "Спутник Лайт".