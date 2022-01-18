В Ростовской области заболеваемость коронавирусом выросла более чем на 30%

"В Ростовской области на второй неделе текущего года отмечен рост заболеваемости. Он незначительно превысил 30%, составив 68 на 100 тыс. населения. Среднесуточная заболеваемость за прошедшую неделю увеличилась до немногим более 400 случаев", - сказал Ковалев.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил более 30% во вторую неделю 2022 года в Ростовской области. Об этом во вторник на заседании оперштаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Он отметил, что заболеваемость выросла в том числе во всех детских возрастных группах за исключением подростков, а также во всех взрослых возрастных группах. "Вызывает особую озабоченность рост заболеваемости почти на 27% в возрастной группе 65 лет и более. В этой же группе увеличивается доля заболевших", - добавил Ковалев.

Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев сообщил, что в случае необходимости лечения больных с омикрон-штаммом коронавируса в течение недели в области готовы развернуть до шести тыс. коек. "На сегодняшний день в стационарах находятся чуть более двух тыс. человек, что составляет 67% от загрузки", - сказал он.

По его словам, что в настоящее время в медучреждениях региона стационарное лечение от коронавируса проходят девять детей. "Мы готовы развернуть 140 дополнительных мест в восьми госпиталях в самых крупных межтерриториальных центрах. Все койки для детей обеспечены кислородом", - добавил министр.

Как отметил на заседании штаба ректор Ростовского государственного медуниверситета (РостГМУ) Сергей Шлык, прийти на помощь медикам при необходимости готовы студенты вуза. Уже сегодня в лечебных учреждениях работают более четырех тыс. студентов и сотрудников РостГМУ, а также 541 волонтер, из них 900 человек трудятся в ковидных госпиталях, сообщил он.

"Мы планируем привлечение студентов 3-6 курсов, а также ординаторов, всех, кто хочет работать. Будем проводить обязательную производственную практику, учитывая особенности омикрона, в амбулаторных медицинских учреждениях Ростовской области. Учитывая, что пик ожидается дней через 10, со следующей недели будем их включать в работу", - сказал Шлык, добавив, что ординаторы смогут работать в качестве участковых врачей, студенты старших курсов - участковыми медсестрами и в группах, проводящих забор биоматериала для ПЦР, а младшие студенты смогут привлекаться к работе в кол-центрах.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Ростовской области выявлено 37 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", неделю назад в регионе было зарегистрировано три случая. Всего в области 200 690 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 181 374 человека, умерли 9 904. Коэффициент распространения инфекции - 1,33. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.