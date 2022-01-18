В Чечне зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

ГРОЗНЫЙ, 18 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрирован в Чеченской Республике, сообщила ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.

"У нас на сегодняшний день один подтвержденный материал. Это первый случай. Еще материалы находятся в работе. Ежедневно отправляем, но из-за большого количества наплыва ответ приходит не сразу", - сказала Термулаева.

По ее словам, в настоящее время в республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом снижается число госпитализаций, но растет количество амбулаторных пациентов.

"Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики", - добавила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на вторник в Чеченской Республике зарегистрировано 31 973 случая заражения коронавирусом или 1,8% от числа всех проведенных тестов, в том числе за сутки 99 новых случаев. С начала пандемии в регионе 29 926 человек выздоровели и были сняты с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 975 человек умерли.