Курские власти рекомендовали перевести на удаленку 30% работников предприятий

КУРСК, 18 января. /ТАСС/. Власти Курской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом рекомендовали работодателям перевести не менее 30% сотрудников компаний, учреждений на удаленный режим работы. Об этом во вторник на заседании оперштаба региона сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Москва уже сегодня принимает такое решение - перевод на дистанционную работу как минимум 30% сотрудников всех организаций и учреждений. С целью сохранить здоровье, жизнь нужно будет такую работу провести по выводу на работу в дистанционном формате", - сказал Старовойт.

Как отметил губернатор, прежде всего, на удаленный режим работы рекомендуется перевести работников старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных, а также тех, кто не прошел вакцинацию против коронавируса.

"Сегодня при лавинообразном распространении нового штамма коронавирусной инфекции эти люди оказываются наиболее уязвимыми", - добавил Старовойт.

С начала пандемии в Курской области выявлен 83 531 случай заражения коронавирусом, 2 124 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 17 января в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 653 тыс. человек. Регион достиг 91% от плана по вакцинации населения.