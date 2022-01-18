В Татарстане зафиксировали 11 первых случаев заражения "омикроном"

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Татарстане. Девять человек заразились в других субъектах РФ и за рубежом, два случая - местные. Об этом сообщили во вторник в управлении Роспотребнадзора РФ по Татарстану.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Управление Роспотребнадзора информирует, что в Республике Татарстан зарегистрированы первые 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, вызванного штаммом "омикрон", подтвержденные лабораторно", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что из 11 случаев девять - завозные (четыре случая завезены на территорию Республики Татарстан из других субъектов Российской Федерации, пять - из зарубежных стран (два - Ирак, США (Виргинские острова), Хорватия, Мексика), два - местные.

У восьми заболевших клиническая форма по типу ОРВИ, у трех заболевание протекает бессимптомно. Выявление штамма "омикрон" подтверждено по результатам секвенирования в ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора (Саратов).

В очагах проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо. Установлены контактные лица с больными - 59 человек, все они обследованы. Среди контактных лиц случаев не выявлено. Ситуация находится на контроле оперативного штаба республики.