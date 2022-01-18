Аксенов выразил уверенность, что славянские народы востока Европы будут вместе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Славянские народы Восточной Европы преодолеют существующее разделение и будут вместе. Таким мнением в ходе проходящих в Симферополе торжеств по случаю очередной годовщины Переяславской рады поделился с журналистами глава Крыма Сергей Аксенов.

Участники торжеств совершили возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе.

"Для нас 1654 год, 18 января, знаковое событие, славянские народы объединились. Наши предки в чем-то были мудрее нас, понимали, что вместе безопаснее, экономически выгоднее со всех сторон. Коллективные возможности усиливаются многократно у каждого субъекта, который участвует в этом процессе. <...> История все расставит на свои места. Уверен, что мы будем вместе", - сказал Аксенов.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал вхождение Украины в состав Русского государства в XVII веке эпохальным событием. "Мы с уважением относимся к истории. Это помогает оставаться нам теми, кто мы есть, хранить те ценности, которые близки нам, с которыми мы родились и воспитывались. Поэтому мы только так видим свое будущее: большая страна, большие возможности, возможности суверенного государства и действительно социального государства, заботящегося о своих гражданах. Это может позволить себе только большая независимая страна", - сказал глава ДНР.

Как отметил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, объединение украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого было не однодневным актом, а выстраданной идеей возвращения на родину. "Нахождение под чужой властью оказалось невозможным по многим соображениям - по религиозным, по ментальным. Люди почувствовали себя совершенно брошенными, никому не нужными. Они поняли, что никогда не станут частью той Европы, тогда это была Речь Посполитая", - напомнил спикер крымского парламента.

О Переяславской раде

Переяславская рада - собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 года в Переяславе, на котором было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий. Решение было мотивировано тем, что оно способствует восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом. Теперь этот город в Киевской области называется просто Переяслав.